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Двое рабочих погибли в Омске при обрушении строительных лесов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Два человека, занимавшиеся ремонтными работами на омском элеваторе, погибли, упав со строительных лесов, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления МВД России по Омской области.

"Сообщение поступило к нам около девяти вечера во вторник. При осуществлении ремонтных работ на элеваторе по улице Бетховена произошло обрушение строительных лесов. Двое рабочих погибли на месте. Еще двое пострадали", - сообщили в пресс-службе.

Пресс-секретарь областного минздрава Светлана Оспенникова, в свою очередь, утончила, что в результате инцидента был госпитализирован только один рабочий. Еще один, видимо, не получивший серьезных повреждений, возможно, находившийся в шоковом состоянии, убежал с места инцидента.

"Один человек доставлен в Городскую клиническую больницу №1 имени Кабанова. Сейчас он в реанимации, в сознании, но состояние его тяжелое, он получил переломы голени, грудной клетки и черепно-мозговую травму", - уточнила Оспенникова.

Следственные органы проводят проверку по факту гибели людей.

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Теги: Омск

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