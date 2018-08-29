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Жители Омска вновь пожаловались на резкий химический запах

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Около 40 жалоб поступило в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования от жителей двух округов Омска за последние двое суток, проверка выявила превышение концентрации сероводорода, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области.

37 обращений на неприятный запах поступили с вечера с 26 августа до обеда 27 августа. Из них большинство - от жителей Советского округа, где сосредоточены промпредприятия.

"Жалобы были идентичны: химический, сероводородный запах", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что накануне Обь-Иртышское УГМС предупредило о наступлении неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Как ожидалось, эти условия сохранятся с 00:00 часов 26 августа до 11:00 28 августа. 27 августа специалисты провели отбор проб в жилой зоне.

"ПДК (предельно допустимая концентрация - ИФ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе превышены не были. Вместе с тем концентрация сероводорода зафиксирована около 1 ПДК", - говорится в сообщении.

"В связи с тем, что порог восприятия сероводорода значительно превышен, жителями САО и КАО (Советский и Кировский округа - ИФ) города Омска ощущался резкий неприятный запах. Автоматизированным постом в КАО также зафиксировано превышение порога восприятия по сероводороду", - уточнили в ведомстве, подчеркнув, что вся информация передана в надзорные органы для принятия мер.

В течение нескольких месяцев 2017 году жители Омска жаловались на сильный неприятный химический запах в разных районах города. Управление Росприроднадзора по Омской области проводило проверки крупных промышленных предприятий города. Источник загрязнения не был установлен. Впоследствии жители преимущественно Советского и Кировского округов также жаловались в соцсетях на химический запах. Эксперты неоднократно отмечали превышения ПДК в выбросах.

Президент России Владимир Путин включил Омск в число 12 промышленных городов, где особенно остро стоит проблема загрязнения воздуха. Поставлена задача к 2024 году сократить объемы вредных выбросов в атмосферу в этих городах на 20%.

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Теги: Омск

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