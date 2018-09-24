В Омске на реке обнаружено масляное пятно

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты министерства природных ресурсов Омской области выехали в рейд в связи с информацией о нефтяном пятне, обнаруженном в акватории реки Омь, которая является притоком Иртыша, сообщает региональное ведомство.

"Масляное пятно" обнаружено в границах города.

"Сделаны запросы о фиксации вредных веществ в речной воде в ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". После анализа полученных данных будут приняты необходимые меры в рамках проведения административного расследования", - говорится в сообщении.

Информация о нефтяном пятне в акватории Оми с фотографиями появилась в понедельник сразу в нескольких соцсетях.