В Генпрокуратуре заявили о росте на 12% числа коррупционных преступлений в РФ с начала года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Преступность в России с начала года в целом сократилась, но выросло число взяток и преступных посягательств в отношении иностранцев, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"За прошедшие семь месяцев года на территории России зарегистрировано свыше миллиона преступлений, что примерно на 42 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Куренной в четверг.

Вместе с тем, по его словам, "количество преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение взятки) увеличилось на 12,5%". Куренной заявил, что рост числа коррупционных преступлений "обусловлен повышением эффективности работы правоохранительных органов", направленной на их выявление.

Число преступлений, совершенных в отношении иностранцев и лиц без гражданства, с начала года возросло более чем на 11,5% и превысило 9 тысяч.

При этом "незначительно снизилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составив свыше 23 тысяч, из которых более 21 тыс. совершено гражданами государств-участников СНГ".

"Анализ социально-криминологической характеристики преступности показывает, что более половины преступлений совершены лицами, ранее уже их совершавшими. Каждое третье деяние совершено в состоянии алкогольного опьянения", - подчеркнул представитель надзорного ведомства.

Более трети всех зарегистрированных преступлений, по его данным, относятся к хищениям, совершенным путем краж.

В целом по России более чем на 22% сократился удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений. Их число уменьшилось с 265 тыс. до 258 тыс. В то же время, отметили в Генпрокуратуре, обратная ситуация наблюдается в Псковской области, где количество таких деяний увеличилось почти в два раза, а также в республиках Хакасия, Саха (Якутия), Кабардино-Балкария, Кировской области.