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Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные
Фото: Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Два ночных температурных рекорда обновлены в Петербурге, сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов в понедельник.

"Сегодня ночью температура была в районе плюс 12-13 градусов, минимальная - в 02:30 - понизилась до плюс 11,7 градуса, а это новый рекорд ночной температуры для 26 октября за весь ряд наблюдений", - написал синоптик.

Предыдущий максимум - плюс 9,6 градуса - был отмечен в 1937 году.

Рекордно теплой также была ночь на субботу, когда воздух прогрелся до плюс 9,8 градуса. До этого самая теплая ночь для 25 октября в городе была с плюс 8,8 градуса в 1934 году, добавил синоптик.

Петербург Гидрометцентр
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