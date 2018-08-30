Смертность от отравления алкоголем в РФ в I полугодии снизилась на 12%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Смертность от отравления алкоголем в РФ в первом полугодии 2018 года снизилась на 12,2%.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре разработки национальной алкогольной политики, в январе-июле алкоголем со смертельным исходом отравились 3 666 человек, что на 12,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Это составляет 4,3 человека на 100 тыс. населения.

Кроме того, смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 1 035 человек, что на 1,9% больше, чем годом ранее.

Как пояснили в Центре, согласно Международной классификации болезней, диагноз "отравление алкоголем с неопределенными намерениями" означает, что доступной информации недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений. Стандарта по диагностике отравления и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями не установлено.

В группу риска при отравлении и воздействии алкоголем с неопределенными намерениями входят молодые люди в возрасте 15-19 лет.

Как уточняет Центр, наиболее высокие показатели смертности от отравления алкоголем в первом полугодии были в Архангельской, Курганской, Костромской областях. Наиболее низкие - в Северо-Кавказском федеральном округе.

В Москве смертность выросла на 12,5%, в Санкт-Петербурге - снизилась на 21,1%.