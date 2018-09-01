Путин рассказал, что анализирует причины своих неуспехов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что предпочитает анализировать причины, которые мешают ему добиваться наилучшего результата, а не слагаемые успеха.

"Я привык анализировать не то, что меня приводит к успеху, я привык анализировать то, что мне мешает добиваться больших результатов", - сказал он победителям олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставникам, отвечая на вопрос, какие лидерские качества помогли ему добиться таких высот.

"Это я для себя определяю, но публично об этом говорить не хотел бы, пока не готов к этому", - добавил президент.

Путин заметил, что, по его мнению, если критически смотреть на себя, на свою работу и жизнь, выявлять то, что мешает идти вперед, понимать и устранять это, то движение вперед будет более уверенным и быстрым.

Президент, рассуждая о том, как победители олимпиад, поступившие в вузы, могли бы поддерживать контакт со столь же одаренными школьниками, заметил, что для этого существует немало площадок по всей стране, в том числе центр "Сириус", кванториумы и т.д.