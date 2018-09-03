Российский экипаж турецкого танкера объявил голодовку из-за долгов по зарплате

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские моряки судна "Риройл-2", стоящего на рейде в Черном море в районе Керченского пролива, объявили голодовку из-за долгов по зарплате, один из членов экипажа находится в тяжелом состоянии, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель профсоюза моряков Ростовской области Леонид Глушак.

"Десять членов экипажа, находящихся на борту танкера, объявили голодовку 1 сентября. Старший механик тяжело болен. В ближайшее время капитан судна намерен принять решение о заходе в ближайший российский порт", - сообщил Глушак.

По его словам, долги морякам с "Риройл-2", принадлежащего турецкой компании Palmali, составляют $200 тысяч. Экипаж ожидает выплат зарплаты более девяти месяцев.

"После захода танкера в один из портов России есть намерение предложить властям арестовать судно по искам", - добавил глава профсоюзной организации.

Глушак отметил, что представители Palmali не раз присылали гарантийные письма с обещанием выплатить долги. "Фактически, экипаж насильно удерживается на борту - капитан не имеет права самостоятельно принимать решение о заходе судна в порт. Оно находится за 12-мильной зоной уже около четырех месяцев", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в июле пять моряков стоящего в порту Азова судна "Риройл-5" (также принадлежит Palmali) объявили голодовку из-за долгов по зарплате, сумма долга составляла около $100 тысяч. Экипаж прекратил голодовку после получения своих денег.