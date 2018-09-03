МВД Чечни опровергло сообщения о задержании 40 жителей Аргуна

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В МВД по Чеченской республике опровергли появившуюся в СМИ информацию о задержании 40 жителей города Аргун.

"Информация о задержании в Аргуне 40 местных жителей, распространенная одним из "изданий" и впоследствии растиражированная некоторыми СМИ, не соответствует действительности", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского МВД.

В пресс-службе назвали эти сообщения "преднамеренной ложью и дезинформацией".

Ранее СМИ сообщили, что в Аргуне по распоряжению экс-начальника местного отдела МВД Аюба Катаева были задержаны порядка 40 человек. Утверждалось, что от них под пытками требовали признаться в участии в незаконных вооруженных формированиях.

"Аюб Катаев уволен на основании его рапорта об увольнении, по собственному желанию. Сотрудниками отдела МВД России по Аргуну проводятся оперативно-профилактические и другие мероприятия в обычном режиме. Они направлены на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности на территории города", - заявили в пресс-службе МВД Чечни.