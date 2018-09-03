Главные новости
В РоссииФСБ направила специалистов в ДНР для расследования убийства ЗахарченкоВ РоссииПесков назвал вмешательством в дела РФ попытки ФБР завербовать ДерипаскуМоскваСуд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФ
В России

Минюст РФ начал готовить законопроект об отбывании наказания близ места жительства

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минюст РФ разрабатывает законопроект, согласно которому осужденные смогут отбывать наказание в исправительных учреждениях, расположенных вблизи их места жительства или места жительства их близких родственников, сообщается на официальном сайте ведомства в понедельник.

"Минюстом России разрабатывается проект ФЗ "О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации", направленный на совершенствование порядка направления и перевода осужденных к месту отбывания наказания", - говорится в сообщении.

Проектом предусматриваются возможность направления осужденного и право осужденного на перевод в исправительное учреждение, расположенное вблизи места жительства осужденного или его близких родственников.

Законопроект разрабатывается с участием уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, отмечает ведомство.

Ранее Москалькова отмечала, что не всем удается сохранить социальные связи, потому что законодательство сегодня не позволяет переводить человека из колонии в колонию по причине ближе к месту жительства родственников.

"И это очень большая беда. У людей даже со средним заработком нет возможности доехать из Москвы в Архангельск, в Карелию, из Чечни - в Красноярский край. И таким образом разрываются социальные связи, не говоря уже о нравственных страданиях, которые переживают люди", - пояснила она в феврале 2018 года на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ.

Москалькова добавила, что просит органы государственной власти поддержать ее в инициативе по внесению изменений в уголовно-исполнительный кодекс.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минюст РФ
В России
После разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверлаПосле разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверла
По словам Дмитрия Рогозина, версия внешнего воздействия на корабль не рассматриваетсяПодробнее
 Рогозин заявил о готовности поставлять ракетные двигатели КитаюРогозин заявил о готовности поставлять ракетные двигатели Китаю
РФ может продолжить поставки ракетных двигателей в США, если этого захотят американские партнеры, отметил глава "Роскосмоса"Подробнее
 Минздрав уточнил затраты на нацпроект "Здравоохранение"Минздрав уточнил затраты на нацпроект "Здравоохранение"
Глава ведомства Вероника Скворцова назвала сумму в более чем 1,3 трлн рублейПодробнее
 Песков назвал вмешательством в дела РФ предполагаемые попытки ФБР завербовать ДерипаскуПесков назвал вмешательством в дела РФ предполагаемые попытки ФБР завербовать Дерипаску
The New York Times ранее сообщила, что ФБР и Минюст США пытались привлечь российского бизнесмена к сотрудничеству в качестве информатораПодробнее
Средняя российская семья должна банкам более 230 тыс. рублейСредняя российская семья должна банкам более 230 тыс. рублей
Это на 19% больше, чем годом ранееПодробнее
 В России за три года уничтожили почти 26 тыс. тонн санкционных продуктовВ России за три года уничтожили почти 26 тыс. тонн санкционных продуктов
Из них только чуть более тысячи тонн - продукция животноводстваПодробнее
 "Победа" после претензий ФАС отменила промотариф на багаж"Победа" после претензий ФАС отменила промотариф на багаж
Ранее авиакомпания ввела промо тариф 499 рублей для багажа весом до 10 кг только на одного пассажира из бронированияПодробнее
 Спасатели нашли тела членов экипажа вертолета в Иркутской областиСпасатели нашли тела членов экипажа вертолета в Иркутской области
Спасателям придется выносить их на руках, так как место крушения находится в труднодоступной горной местностиПодробнее
 Полиция насчитала 6 тыс. участников митинга КПРФ против пенсионной реформы в МосквеПолиция насчитала 6 тыс. участников митинга КПРФ против пенсионной реформы в Москве
Организаторы акции заявили, что в ней приняли участие 100 тыс. человекПодробнее
 В самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молнияВ самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молния
Никто из пассажиров не пострадал, но происшествие их сильно напугалоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
В Рио-де-Жанейро полностью сгорел Национальный музей Бразилии6 фото
03 сентября
В Рио-де-Жанейро полностью сгорел Национальный музей Бразилии
В Москве простились с Иосифом Кобзоном12 фото
02 сентября
В Москве простились с Иосифом Кобзоном
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСБ направила специалистов в ДНР для расследования убийства ЗахарченкоВ РоссииПесков назвал вмешательством в дела РФ попытки ФБР завербовать ДерипаскуМоскваСуд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФВ России"Победа" после претензий ФАС отменила промотариф на багажМоскваЗадержан подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро "Курская" в МосквеВ РоссииСпасатели нашли тела членов экипажа вертолета в Иркутской области

Порошенко направит в Москву извещение о прекращении действия Договора о дружбе

Президент Украины намерен сделать это до 30 сентября Подробнее

Минюст РФ начал готовить законопроект об отбывании наказания близ места жительства

После разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверла

После разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверлаПо словам Дмитрия Рогозина, версия внешнего воздействия на корабль не рассматривается Подробнее

Могерини не будет добиваться пназначения на пост главы дипломатии ЕС

Рогозин заявил о готовности поставлять ракетные двигатели Китаю

Рогозин заявил о готовности поставлять ракетные двигатели КитаюРФ может продолжить поставки ракетных двигателей в США, если этого захотят американские партнеры, отметил глава "Роскосмоса" Подробнее

Патриарх Варфоломей назвал неканоническим вмешательство Москвы в церковные дела Украины

Минкомсвязи попросило доработать законопроект о системе проверки сотовых абонентов

Власти Петербурга согласовали еще один митинг оппозиции против пенсионной реформы

Финские пограничники задержали двух россиян на моторной лодке

Адвокат заключенного Макарова пожаловалась в суд на затягивание пересчета срока

Московские врачи удалили 20-килограммовую раковую опухоль пациенту из Хабаровска

Остров Боракай на Филиппинах откроют для туристов в конце октября

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');