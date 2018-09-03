Минюст РФ начал готовить законопроект об отбывании наказания близ места жительства

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минюст РФ разрабатывает законопроект, согласно которому осужденные смогут отбывать наказание в исправительных учреждениях, расположенных вблизи их места жительства или места жительства их близких родственников, сообщается на официальном сайте ведомства в понедельник.

"Минюстом России разрабатывается проект ФЗ "О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации", направленный на совершенствование порядка направления и перевода осужденных к месту отбывания наказания", - говорится в сообщении.

Проектом предусматриваются возможность направления осужденного и право осужденного на перевод в исправительное учреждение, расположенное вблизи места жительства осужденного или его близких родственников.

Законопроект разрабатывается с участием уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, отмечает ведомство.

Ранее Москалькова отмечала, что не всем удается сохранить социальные связи, потому что законодательство сегодня не позволяет переводить человека из колонии в колонию по причине ближе к месту жительства родственников.

"И это очень большая беда. У людей даже со средним заработком нет возможности доехать из Москвы в Архангельск, в Карелию, из Чечни - в Красноярский край. И таким образом разрываются социальные связи, не говоря уже о нравственных страданиях, которые переживают люди", - пояснила она в феврале 2018 года на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ.

Москалькова добавила, что просит органы государственной власти поддержать ее в инициативе по внесению изменений в уголовно-исполнительный кодекс.