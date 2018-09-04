Газоснабжение Михайловского ГОКа и Железногорска прекращено из-за аварии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Газоснабжение города Железногорск, Михайловского ГОКа и городской теплосети было прекращено из-за аварии на газопроводе-отводе к газораспределительной станции города Железногорска в Курской области, сообщили "Интерфаксу" источники в отрасли.

Разрыв газопровода произошел около двух часов ночи по московскому времени.

"В настоящее время прекращена подача газа от ГРС Железногорск на промпредприятия г. Железногорска, в системе низкого давления для потребления газа населением подача осуществляется. Проводится сбор сил и средств для устранения аварии на газопроводе", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

По подсчетам "Интерфакса", это пятая с начала года авария на объектах магистрального транспорта "Газпрома".

Михайловский ГОК входит в холдинг "Металлоинвест" Алишера Усманова и его партнеров.