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Газоснабжение Михайловского ГОКа и Железногорска прекращено из-за аварии

По подсчетам "Интерфакса", это пятая с начала года авария на объектах магистрального транспорта "Газпрома"

Газоснабжение Михайловского ГОКа и Железногорска прекращено из-за аварии
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Газоснабжение города Железногорск, Михайловского ГОКа и городской теплосети было прекращено из-за аварии на газопроводе-отводе к газораспределительной станции города Железногорска в Курской области, сообщили "Интерфаксу" источники в отрасли.

Разрыв газопровода произошел около двух часов ночи по московскому времени.

"В настоящее время прекращена подача газа от ГРС Железногорск на промпредприятия г. Железногорска, в системе низкого давления для потребления газа населением подача осуществляется. Проводится сбор сил и средств для устранения аварии на газопроводе", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

По подсчетам "Интерфакса", это пятая с начала года авария на объектах магистрального транспорта "Газпрома".

Михайловский ГОК входит в холдинг "Металлоинвест" Алишера Усманова и его партнеров.

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Теги: Михайловский ГОК, Железногорск
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Газоснабжение Михайловского ГОКа и Железногорска прекращено из-за аварии

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