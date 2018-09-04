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"Газпром" заявил о планах до конца дня восстановить подачу газа в Железногорск

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" надеется до конца дня вторника восстановить подачу газа потребителям города Железногорск в Курской области.

Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Москва" сообщила, что во вторник в 1:40 по московскому времени в Железногорском районе Курской области произошел разрыв на участке газопровода-отвода (диаметр - 530 мм) к газораспределительной станции "Железногорск".

"Работники Курского управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Москва" ведут восстановительные работы. Планируется, что до конца дня все последствия разрыва будут устранены, и подача газа будет восстановлена. Расследованием причин инцидента занимается специально созданная комиссия", - заявляет компания.

"Пострадавших и разрушений нет, в том числе, благодаря соблюдению охранной зоны магистрального газопровода", - констатируют газовики.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила, что ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ - 21:00 вторника.

Временно прекращена подача газа на Железногорский горно-обогатительный комбинат и промышленным потребителям Железногорска. Газоснабжение населения осуществляется за счет остаточного давления газа в газопроводе. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, по состоянию на 09:00 вторника, отключено 12 сельских населенных пунктов Железногорского района, всего 1800 абонентов, социально значимых объектов нет.

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Теги: Курская область, Газпром

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