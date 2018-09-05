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"Росатом" не стал спешить с продажей до 49% в проекте АЭС "Аккую" в Турции

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" отказалась от временных ориентиров в сделке по продаже до 49% в проекте АЭС "Аккую" в Турции.

"В 2019 году? У нас не стоит такой задачи", - заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев на вопрос о том, насколько реально реализовать 49%-ную долю в этом проекте в 2019 году.

В конце марта Лихачев сообщал журналистам, что сделка по продаже до 49% в проектной компании АО "Аккую Нуклеар", реализующей проект строительства одноименной АЭС, скорее всего, сдвинется с 2018 на 2019 год.

Главными интересантами покупки 49%-ной доли в проектной компании АО "Аккую Нуклеар", реализующей проект строительства одноименной АЭС в Турции, являются турецкие компании, есть интерес инвесторов Ближнего Востока, добавил Лихачев.

Отвечая на вопрос, кто кроме турецких компаний проявляет интерес к покупке доли в проекте, топ-менеджер сказал: "Есть одно ограничение - мы инвесторов в проект можем взять только по согласованию с турецким правительством. В этом смысле на приход инвесторов из третьих стран должно быть одобрение турецкого правительства. Переговоры идут, но пока все-таки в топ интересантов входят в основном турецкие компании".

На вопрос есть ли инвесторы с Ближнего Востока, Лихачев сообщил, что "они присутствуют, но в наиболее продвинутой стадии переговоры с турками"

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Теги: Росатом, АЭС Аккую, Турция
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