Возбуждено дело о невыплате зарплаты почти тысяче строителей открытой к ЧМ-2018 станции нижегородского метро

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам организации, работавшим на строительстве станции нижегородского метрополитена.

Как сообщается в четверг на сайте СКР, с 15 мая и до настоящего времени 924 работникам ООО "НН СУ-620", работавшим над продлением линии метро от станции "Московская" до станции "Стрелка", не платили зарплату. "Общая сумма задолженности предприятия составляет свыше 87 млн 457 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Следователи пообещали, что "примут исчерпывающие меры для возмещения в полном объеме вреда, причиненного потерпевшим".

В настоящее время в Нижнем Новгороде эксплуатируются две линии метрополитена, состоящие из 14 станций в заречной части, и одной станции - в нагорной части города (станция "Горьковская").

Станция метро "Стрелка", построенная к Чемпионату мира по футболу 2018 года вблизи стадиона, открылась для пассажиров 12 июня.