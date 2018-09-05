Прокуратура обжаловала приговор спикеру гордумы Тюмени за ДТП с двумя погибшими

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Тюменской области по поручению замгенпрокурора РФ Юрия Пономарева провела проверку законности решения районного суда о прекращении дела спикера думы Тюмени Дмитрия Еремеева.

Пресс-служба облпрокуратуры сообщает, что 5 сентября в Тюменский районный суд было направлено апелляционное представление.

"В апелляционном представлении поставлен вопрос об отмене постановления и возвращении ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного органа для дальнейшего расследования", - подчеркивается в пресс-релизе.

Апелляционное представление будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда.

Ранее сообщалось, что Тюменский райсуд прекратил уголовное дело в отношении председателя думы Тюмени Дмитрия Еремеева, который минувшим летом стал участником ДТП, где погибли два человека.

Еремееву был назначен судебный штраф в размере 160 тыс. рублей.

Кроме того, спикер гордумы выплатил в общей сложности 3 млн рублей родственникам погибших.

В ночь на 25 июня 2018 года на трассе Курган - Тюмень произошло ДТП с участием "Тойоты Ланд Крузер" и "Тойота Авенсис", которая от столкновения загорелась, находившиеся в этом автомобиле водитель и пассажир погибли.

Еремеев был за рулем "Тойоты Ланд Крузера", он был госпитализирован.