В Кремле назвали недопустимыми заявления о причастности руководства РФ к "делу Скрипалей"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ назвал недопустимыми обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес российского руководства в причастности к "делу Скрипалей".

"Мы неоднократно заявляли, и можем это подтвердить: Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери", - подчеркнул Песков, добавив, что "РФ никоим образом не причастна к отравлению (Сергея и Юрии Скрипаль)".

"Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства. Вчера госпожа Мэй говорила о возможной причастности высшего российского руководства. Мы еще раз заявляем, что ни высшее руководство РФ, ни руководство рангом ниже, никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он также отметил, что Москва может принять какие-либо меры к обвиняемым Лондоном в отравлении Скрипалей, только получив соответствующий запрос. "Великобританию, Лондон и другие города ежегодно посещают тысячи граждан России. Для того, чтобы российская сторона могла предпринять какие-либо действия, принять решения о каких-либо действиях, нам необходимо получить соответствующий запрос от британской стороны на основе имеющегося двустороннего или многостороннего законодательства об оказании правовой помощи", - сказал Песков.

"С самого начала российская сторона предлагала взаимодействие в расследовании обстоятельств (инцидента в Солсбери-ИФ). Британская сторона отказалась от этого. Для того, чтобы мы могли что-то делать в этом направлении, нам необходимо получить запрос. Это обычная международная практика", - добавил Песков.

Он пояснил, что "дело в том, что публикации в СМИ и заявления в парламенте не являются этим запросом и не могут им являться".

Песков выразил сожаление в связи с заявлением Лондона о том, что Великобритания не видит смысла в запросе к РФ на экстрадицию двух обвиняемых по "делу Скрипалей". "Позиция заключается в том, что "нет смысла". Если они не видят смысла, то мы можем только сожалеть", - заключил он.

Новое в "деле Скрипалей"

Ранее в среду стало известно, что прокуратура Великобритании выдвинула обвинения в отношении двух россиян по делу о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным Associated Press, Александр Петров и Руслан Боширов заочно обвинены в заговоре с целью убийства и использовании нервно-паралитического вещества "Новичок".

Полиция заявляет, что Петров и Боширов прилетели в Великобританию 2 марта 2018 года. По версии Скотланд-Ярда, отравляющее вещество было ввезено в поддельном флаконе туалетной воды Nina Ricci, которое затем якобы нанесли на дверную ручку дома Скрипаля.

Обвиняемые Лондоном россияне вылетели в Москву 4 марта после совершения атаки. Канал BBC News в своем твиттере сообщил, что Петрова и Боширова запечатлела камера видеонаблюдения незадолго до нападения на Скрипалей.

Более чем через три месяца флакон духов нашел местный житель Чарли Роули, он попал в больницу, а его подруга Дон Стерджесс скончалась в результате взаимодействия с веществом.