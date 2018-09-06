Главные новости
В РоссииПутин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформеЭкономикаЕвро превысил 80 рублей впервые с 11 апреляВ РоссииForbes составил список самых богатых семей России
В России

Глава профсоюза фрилансеров арестован в Петербурге по делу о присвоении 4 млн рублей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Петербурга отправил под арест руководителя Профсоюза свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников Владимира Солошенко, обвиняемого в присвоении 4 млн рублей организации, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг.

"Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Солошенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, сроком по 30 октября 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, в отношении Солошенко возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества). По версии следствия, с мая 2016 года по июль 2017 года он незаконно присвоил не менее 4 млн рублей, принадлежащих возглавляемому им профсоюзу.

Накануне сотрудники СКР и ФСБ провели по делу ряд обысков.

По данным сайта профсоюза, организация, созданная в 2015 году, объединяет людей разных профессий, представляющих традиционный и сетевой бизнес.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Петербург
В России
В WWF посоветовали готовиться к катаклизмам в России из-за потепления климатаВ WWF посоветовали готовиться к катаклизмам в России из-за потепления климата
В России потепление происходит быстрее, чем в среднем на Земле, и на ближайшие 30-40 лет сценарий предопределенПодробнее
 Путин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформеПутин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформе
Документ предусматривает уголовную ответственность за отказ в приеме на работу гражданина предпенсионного возрастаПодробнее
 "Единая Россия" предложила отдавать конфискованные у коррупционеров деньги в Пенсионный фонд"Единая Россия" предложила отдавать конфискованные у коррупционеров деньги в Пенсионный фонд
Партия внесла в Госдуму первый пакет поправок к пенсионной реформеПодробнее
 Forbes составил список самых богатых семей РоссииForbes составил список самых богатых семей России
На первом месте оказались Гуцериевы, которые опередили в рейтинге РотенберговПодробнее
Тимакова подтвердила намерение перейти на работу в ВЭБТимакова подтвердила намерение перейти на работу в ВЭБ
Вместо нее пресс-секретарем Дмитрия Медведева станет первый заместитель главреда агентства "Россия сегодня" Олег ОсиповПодробнее
 Совет директоров РКК "Энергия" рассмотрит назначение гендиректора до конца сентябряСовет директоров РКК "Энергия" рассмотрит назначение гендиректора до конца сентября
Действующий врио гендиректора исполняет обязанности уже месяцПодробнее
 "Газпром-Медиа" подал иск против "Яндекса" и потребовал 40 тыс. руб. компенсации"Газпром-Медиа" подал иск против "Яндекса" и потребовал 40 тыс. руб. компенсации
Телеканалы ТНТ, ТВ3, Супер, 2Х2 требуют прекратить размещение пиратских копий сериаловПодробнее
 СКР отверг обвинения насчет подмены "черных ящиков" самолета КачиньскогоСКР отверг обвинения насчет подмены "черных ящиков" самолета Качиньского
В ведомстве добавили, что Польша без согласования с разработчиками установила в Ту-154М дополнительный бортовой самописецПодробнее
 Минфин не нашел оснований вводить минимальную цену на пивоМинфин не нашел оснований вводить минимальную цену на пиво
Как подчеркнули в ведомстве, если с такой инициативой обратится Росалкогольрегулирование, тема будет рассмотренаПодробнее
 Бывший владелец пермского клуба "Хромая лошадь" досрочно вышел на свободуБывший владелец пермского клуба "Хромая лошадь" досрочно вышел на свободу
Анатолий Зак освободился после перерасчета срока по закону "день за полтора в СИЗО"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 сентября6 фото
06 сентября
Фотохроника 6 сентября
Фотохроника 5 сентября7 фото
05 сентября
Фотохроника 5 сентября
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформеЭкономикаЕвро превысил 80 рублей впервые с 11 апреляВ РоссииForbes составил список самых богатых семей РоссииВ РоссииТимакова подтвердила намерение перейти на работу в ВЭБВ миреКонстантинопольский патриархат взял на себя ответственность за судьбу православияВ миреStarbucks открыл первое кафе в Италии

Хакеры похитили данные почти 400 тысяч клиентов British Airways

Хакеры похитили данные почти 400 тысяч клиентов British AirwaysАтака затронула тех, кто бронировал билеты с помощью банковских карт с 21 августа по 5 сентября Подробнее

СК Белоруссии пообещал, что фигуранты "дела БелТА" не получат суровых наказаний

Шайба Капризова принесла победу ЦСКА над магнитогорским "Металлургом"

Число точек продаж с онлайн-кассами превысило 2,2 млн

Генпрокуратура заявила о законности возобновления дела против вернувшегося в РФ бизнесмена

Пять человек погибли в ДТП в Липецкой области

Высокопоставленные чиновники США открестились от статьи о вредительстве в Белом доме

Глава профсоюза фрилансеров арестован в Петербурге по делу о присвоении 4 млн рублей

США ввели санкции против программиста из КНДР, подозреваемого в атаке WannaCry

Владелец находящегося в порту США судна "Поморье" обратился в МИД РФ

Мегафон уйдет с LSE 5 октября

Совет директоров Промсвязьбанка решил увеличить его уставный капитал на 5 млрд рублей

Что произошло за день: четверг, 6 сентября

Поправки в пенсионный закон, новая работа Тимаковой и самые богатые семьи России Подробнее

Фотохроника 6 сентября

Фотохроника 6 сентября6 фото

Украина приостановила пропуск автомобилей через два из трех пунктов на границе с Крымом

Пункты "Каланчак" и "Чаплинка" временно закрыты в связи с опасной экологической ситуацией с крымским заводом "Титан", пояснили в украинской погранслужбе Подробнее

Самарские ученые изобрели космический двигатель на смеси спирта с водой

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');