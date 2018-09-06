Глава профсоюза фрилансеров арестован в Петербурге по делу о присвоении 4 млн рублей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Петербурга отправил под арест руководителя Профсоюза свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников Владимира Солошенко, обвиняемого в присвоении 4 млн рублей организации, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг.

"Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Солошенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, сроком по 30 октября 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, в отношении Солошенко возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества). По версии следствия, с мая 2016 года по июль 2017 года он незаконно присвоил не менее 4 млн рублей, принадлежащих возглавляемому им профсоюзу.

Накануне сотрудники СКР и ФСБ провели по делу ряд обысков.

По данным сайта профсоюза, организация, созданная в 2015 году, объединяет людей разных профессий, представляющих традиционный и сетевой бизнес.