Экологи сообщили о массовой гибели птиц, разбившихся о фасад нижегородского бизнес-центра

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Экологи призывают неравнодушных жителей Нижнего Новгорода дежурить у бизнес-центра, об окна которого массово разбиваются перелетные птицы.

Экоцентр "Дронт" сообщает в субботу в своей группе в соцсетях, что лишь накануне разбилось около 50 птиц, еще девять удалось спасти.

"Это молодые синицы, у которых происходит миграция в поисках "лучшей жизни". Зеркальные стекла (бизнес-центра - ИФ) они не воспринимают как препятствие, ведь птицы ясно видят перед собой небо с облаками", - пишут экологи.

Экоцентр призывает нижегородцев спасать раненых птиц и помочь в подсчете погибших.

"Некоторых птиц контузит. Живых нужно сажать на дерево в тени или в коробку, в которую надо поставить блюдце с водой. Погибших птиц нужно собрать и заморозить, чтоб в понедельник составить акт для контролирующих органов об ущербе животному миру, привлечь виновных к ответственности ", - отмечает экоцентр.