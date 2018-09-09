Участники акций против повышения пенсионного возраста задержаны в городах Поволжья

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Несогласованные акции против повышения пенсионного возраста прошли в городах Приволжского федерального округа в воскресенье; в ходе некоторых из них были задержаны активисты.

Протестная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального прошла в центре города в Уфе. Шествие сопровождали сотрудники полиции, предупреждающие в громкоговоритель собравшихся об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным организаторов акции, три активиста были задержаны при выходе из дома. Еще четверых сотрудники полиции задержали в ходе шествия.

В Перми, как передает корреспондент агентства, активисты провели несогласованное шествие, после чего перекрыли улицу у здания регионального парламента, в результате чего транспорт не мог проехать в обе стороны в течение 15 минут. Затем полицейские вытеснили протестующих с проезжей части на тротуар. По итогам акции, как сообщают организаторы, были задержаны не менее 17 человек.

В Нижнем Новгороде оппозиционеры устроили несогласованное шествие по центральной улице города, после чего на площади Минина прошел митинг, передал корреспондент агентства.

В Самаре, по словам организаторов несанкционированного шествия, сотрудники полиции задержали троих его участников, однако через непродолжительно время отпустили. В то же время митинг в Тольятти состоялся без происшествий. По данным полиции, в шествии в Самаре приняли участие 500 человек.

Не санкционированное властями мероприятие против пенсионной реформы состоялось также в центре Саратова. В мэрии города агентству "Интерфакс" сообщили о 150 участниках акции.

Около двух десятков человек задержали в Казани после несогласованного митинга и шествия, передает корреспондент агентства. В числе задержанных - организатор акции. Протестующие против повышения пенсионного возраста собрались в парке Тинчурина - место, которое было не согласовано властями для проведения митинга.

После полутора часов выступлений, участники несогласованной акции приняли решение идти в центр города и организованной колонной пошли по тротуару по улице Татарстан. По дороге им несколько раз преграждали путь сотрудники ОМОН, но это не остановило протестующих. По дороге несколько активистов были задержаны и помещены в спецмашины. В конечном итоге протестующие дошли до Кремля, после выступлений здесь, на выходе начались массовые задержания. Среди задержанных в основном молодые люди.

Официального комментария по количеству участников акции и задержанным агентству "Интерфакс" в МВД Татарстана получить пока не удалось.