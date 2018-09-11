В Казани арестованы 17 человек за участие в несанкционированном митинге

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Казани рассмотрел административные дела в отношении местных жителей, которые участвовали в несанкционированном митинге против повышения пенсионного возраста, и назначил им административные наказания.

"Пятеро человек получили штрафы по 10 тыс. рублей, 17 человек арестованы на сроки от четырех до восьми суток", - сказала журналистам пресс-секретарь суда Татьяна Салова.

Среди арестованных - координатор казанского штаба оппозиционера Алексея Навального Эльвира Дмитриева, а также студенты казанских вузов.

"Вина правонарушителей подтверждается материалами административного дела, а именно: протоколом об административном правонарушении, рапортами сотрудников полиции, материалами фото- и видео-фиксации, из которых усматривается, что указанные лица присутствовали на несогласованном публичном мероприятии, а также иными материалами дела", - сказала Салова.

9 сентября в Казани прошел несогласованный властями митинг в парке имени Карима Тинчурина. Схожие акции протеста против пенсионной реформы проходили в Единый день голосования и в других городах России