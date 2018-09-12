Правительство РФ предложило ограничить допуск импортного вина к госзакупкам

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает ограничить допуск импортного вина к закупкам для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Проект соответствующего постановления размещен на сайте regulation.gov.ru.

Документ предлагает дополнить перечень отдельных видов пищевых продуктов из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для госзакупок, винами, винами игристыми, винами ликерными и винами фруктовыми (плодовыми). Проект постановления подготовлен Минсельхозом.

Необходимость этого объясняется тем, что такие вина в России и ЕАЭС производятся в достаточном объеме.

Предполагается, что документ вступит в силу в январе 2019 года.