Главный редактор RT анонсировала интервью с Петровым и Бошировым

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян анонсировала выход в эфир интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу. Каминг сун", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Кремле выяснили, кем являются Петров и Боширов. "В принципе мы конечно посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто это такие. Мы их нашли", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он уточнил, что это гражданские лица. "Ничего там особенного и криминального нет", - заявил Путин.

Президент выразил надежду, что эти люди "сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех". "Я хочу к ним сейчас обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, например, в средства массовой информации", - сказал Путин.

Атака в Солсбери и версия Лондона

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что двоим россиянам предъявлено обвинение. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов. Журналист Би-би-си сообщал в своем твиттере, что "подозреваемые (Петров и Боширов - ИФ) попали на запись камеры видеонаблюдения на Уилтон-Роуд в воскресенье незадолго до нападения".

Скотланд-Ярд и Королевская уголовная прокуратура Великобритании заявляют, что имеются "достаточные доказательства", чтобы обвинить россиян в организации атаки в Солсбери. По данным Мэй, подозреваемые связаны с российской военной разведкой. По информации Би-би-си, Петров и Боширов находились на территории Великобритании под вымышленными именами, и возраст каждого из них - "примерно 40 лет".

Полиция заявляет, что Петров и Боширов прилетели в Великобританию 2 марта 2018 года и вылетели в Москву 4 марта после совершения атаки. Кроме того, сообщалось, что мужчины остановились в отеле City Stay Hotel на востоке Лондона, и пробыли там 2-3 марта. В гостиничном номере полицейские обнаружили следы нервно-паралитического вещества "Новичок".