Экс-мэру Ярославля Урлашову отказали в помиловании

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание в ИК-2 в Рыбинске, получил официальный отказ на прошение о помиловании, сообщила "Интерфаксу" представитель осужденного Светлана Ефимова во вторник.

"В колонию пришел официальный ответ на прошение президенту. В нем указано, что прошение отклонено. В документе кроме Евгения Урлашова еще несколько осужденных, которые получили отказ", - отметила Ефимова.

"Со слов Евгения Робертовича, одному из осужденных, согласно этому же документу, сократили срок на пять лет. Процедура уменьшения срока содержания в колонии через прошение президенту возможна", - пояснила она.

По ее словам, "подавать повторное прошение о помиловании пока мы сейчас не планируем".

Ефимова отметила, что после отказа в помиловании Урлашов еще сохранил возможность сократить свой срок. "Мы наверно будем подавать в Президиум Верховного суда. Осталась еще одна возможность, которую не использовали, потому что сам Верховный суд уже отказал", - сказала она.

Также защита планирует подавать на условно-досрочное освобождение, "но при таком штрафе надежда на это минимальна".

Приговор Урлашову

Кировский районный суд Ярославля в августе 2016 года приговорил Урлашова к 12,5 годам лишения свободы по делу о взятке. Суд учел, что Урлашов провел три года в СИЗО. Срок отбывания наказания истекает в январе 2026 года.

Урлашов подал прошение о помиловании весной 2018 года.

26 апреля территориальная комиссия по помилованию рекомендовала сократить ему срок с 12,5 до 9 лет. Позднее губернатор региона Дмитрий Миронов дал отрицательную рекомендацию на прошение.

Решение комиссии и мнение губернатора носят рекомендательный характер и входят в перечень необходимых документов для передачи прошения президенту РФ.

Как пояснил тогда уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, прошение о помиловании президенту доходит до адресата вне зависимости от того, положительные или отрицательные рекомендации оно получило.