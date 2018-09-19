Суд частично удовлетворил один из исков Минобороны к "Туполеву"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник, 17 сентября, частично удовлетворил иск Минобороны РФ к ПАО "Туполев" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"), взыскав 13 млн рублей неустойки из требуемых 731,8 млн рублей, говорится в информации на сайте суда.
Третье лицо - ПАО "Кузнецов" (Самара), предприятие производит газотурбинные двигатели для газоперекачивающих агрегатов, блочно-модульные электростанции и жидкостно-реактивные двигатели для ракет. Завод является основным поставщиком приводов газоперекачивающих агрегатов для магистральных газопроводов "Газпрома" .
Министерство обороны РФ 24 июля подало в Арбитражный суд Москвы еще один иск к ПАО "Туполев" на 741,6 млн рублей. Он назначен на 28 сентября. Кроме того, 17 июля Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ведомства с требованиями к "Туполеву" на 923 млн рублей. Его рассмотрение назначено на 10 октября.
Ранее Минобороны неоднократно подавало в суд иски к "Туполеву" с требованиями взыскать неустойку по госконтрактам на сервисное обслуживание авиатехники. На судебных заседаниях представители ведомства указывали, что компания выполняла работы с существенным нарушением срока. Так, за срыв госконтракта от 2014 года Минобороны требовало неустойку в размере 21 млрд рублей, но в марте этого года отозвало иск.