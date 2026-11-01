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Ушаков сказал, что Путин ответит, если ему позвонит Зеленский

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от переговоров и ответит, если ему позвонит украинский лидер Владимир Зеленский, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров", - сказал он корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.

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При этом Ушаков заявил, что, если Зеленский хочет поговорить с Путиным, он может приехать в Москву.

"Он же передает сигналы через различные источники. Раз хочет так уж переговорить - пусть приезжает", - сказал он.

27 октября Ушаков сообщал, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщили ему о желании Зеленского переговорить напрямую с российским президентом.

Владимир Путин Украина Владимир Зеленский Юрий Ушаков
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