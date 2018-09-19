Обрушение произошло на шахте ЮГК в Челябинской области

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб при обрушении в шахте золотодобывающего АО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в Пластовском районе Челябинской области, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе регионального МЧС.

"Обрушение произошло на глубине 850 метров, на месте обрушения находились два человека. Один из них получил травмы и был извлечен на поверхность горными спасателями в сознании, но скончался в машине скорой помощи", - сказал представитель МЧС.

В министерстве также уточнили, что от полученных травм скончался мужчина 1989 года рождения. "Обстоятельства и причина обрушения устанавливаются. ЧП на работу предприятия не повлияет", - сказали в пресс-службе. В настоящее время работы завершены.

В свою очередь в пресс-службе ЮГК "Интерфаксу" сообщили, что при производстве горных работ был смертельно травмирован работник подрядной организации шахты "Запад". "Причины обрушения будет устанавливать государственная комиссия", - отметили в пресс-службе.

ЮГК создана на базе ЗАО "Южуралзолото" в рамках его реструктуризации. Контролирующим акционером с долей, близкой к 100%, является глава совета директоров компании Константин Струков (через Ugold Limited). Активы ЮГК включают месторождения в Челябинской области (действующие Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан, а также лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство), в республике Хакасия ("Коммунаровский рудник") и Красноярском крае.