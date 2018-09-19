Рогозин анонсировал первое заседание комиссии по космическим испытаниям под его руководством

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первое под его руководством заседание государственной комиссии по испытаниям пилотируемых космических комплексов состоится в пятницу.

"В пятницу 21 сентября провожу первое заседание Государственной комиссии. Вместе с конструкторами и Центром подготовки космонавтов рассмотрим готовность к пуску 11 октября пилотируемого корабля "Союз МС"", - написал Рогозин на своей странице в твиттере.

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев включил главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в состав госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, назначив его председателем указанной комиссии.

Этим же документом бывший замглавы "Роскосмоса" Александр Иванов, ранее возглавлявший эту комиссию, исключен из ее состава. Распоряжение было опубликовано на портале правовой информации.