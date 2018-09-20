Главный фигурант дела о крушении "Булгарии" Инякина вышла на свободу по амнистии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Директор ООО "АргоРечТур" Светлана Инякина, осужденная по делу о крушении теплохода "Булгария", освобождена от отбытия наказания. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Управления ФСИН России по Республике Чувашия.

"Светлана Инякина освободилась из-под стражи в связи с тем, что судом пересмотрен приговор в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 ФЗ-186 "О внесении изменений в статью 72 УК РФ"", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Инякиной, осуждённой на 9,5 лет колонии общего режима, в рамках амнистии сокращен неотбытый срок наказания на одну треть.

Акт об амнистии был применен в честь 70-летия Победы.

Осуждённая отбывала наказание в женской исправительной колонии №2 г.Алатырь (Чувашия).

Пассажирский двухпалубный дизельэлектроход "Булгария", построенный в 1955 году в Чехословакии (ранее назывался "Украина"), затонул 10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище в Татарстане на глубине 18 метров в 3 км от берега. На борту находился 201 человек (163 пассажира и 38 членов экипажа), спасти удалось 79. Погибли 122 человека, в том числе 28 детей.