Бывший омский министр Меренков осужден на 4,5 года за незаконное выделение земли

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Омске вынес приговор бывшему министру имущественных отношений региона Вадиму Меренкову по обвинению в превышении полномочий при выделении земельных участков, сообщает следственное управление СКР по Омской области.

"Он признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении. Ему назначено наказание в виде 4,5 лет заключения в колонии общего режима с лишением права на 2,5 года занимать должности в органах госвласти.

Как установило следствие, в 2008-2012 годах Меренков, занимавший должность первого замдиректора департамента имущественных отношений Омска, вместе с бывшим главой этого ведомства Юрием Гамбургом предоставил по заведомо заниженной стоимости в собственность семи гражданам и одной фирме 26 земельных участков общей площадью более 5,5 га "под огороды". Еще один участок площадью более 21 га получила фирма "Крона" для благоустройства и организации зоны отдыха. Фактически же земли находились в зоне жилой застройки. Ущерб бюджетам города и области от этих сделок превысил 200 млн рублей.

Кроме того, по данным ведомства, с 2009 по 2012 годы Меренков не повышал арендную плату за пользование имуществом водопроводно-канализационного хозяйства города, переданного департаментом в аренду ОАО "ОмскВодоканал". В результате муниципальному бюджету был причинен крупный ущерб в размере около 884 млн рублей.

В марте 2014 года бывший чиновник скрылся от следствия, сбежав из больницы в Москве, где проходил лечение. 29 сентября 2016 года он сам пришел в следственные органы.

Свою вину Меренков не признал.

Ранее, во время судебного рассмотрения дела, судом было прекращено уголовное преследование Меренкова по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщалось, в июне 2016 года соучастник преступления - бывший вице-губернатор Омской области Юрий Гамбург был приговорен за превышение должностных полномочий к 5,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В последующем он условно-досрочно был освобожден из колонии.