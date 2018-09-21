Властям крымского Армянска рекомендовали отменить режим ЧС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по ситуации в Армянске рекомендует властям города отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный в прошлую пятницу из-за ухудшения экологической ситуации на севере Крымского полуострова.

"Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Фридман доложил, что все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, проведены в полном объеме", - говорится в сообщении министерства внутренней политики, информации и связи Крыма (Мининформ).

По словам руководителя крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, ситуация в Армянске и окрестностях стабилизировалась.

"Начиная с 16 сентября, не зарегистрировано превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ, а с 18 сентября они не только ниже фоновых, но и ниже среднесуточных показателей ПДК", - заявляют власти.

В пресс-релизе Мининформа Крыма также говорится, что завод по производству диоксида титана, испарения с кислотонакопителя которого власти ранее называли причиной увеличения ПДК хлористого водорода и сернистого ангидрида, возобновит работу после устранения замечаний контролирующих органов.

Дети, которые три недели назад были вывезены из Армянска в санатории, вернутся домой. По итогам заседания штаба вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко поручил разработать и опубликовать график возвращения детей на север полуострова из курортных регионов.

Экологические проблемы в Армянске

Как сообщалось, жители Армянска с 24 августа массово жаловались в соцсетях на плохой запах и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях пожелтела и раньше времени опала листва. Горожане сообщали также о першении в горле и сыпи на коже.

Власти Крыма 4 сентября объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида, ввели на две недели внеплановые каникулы в школах Армянска, вывезли детей в санатории и решили приостановить работу химзавода - филиала ООО "Титановые инвестиции". Позже каникулы продлили еще на неделю.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч.1 ст.247 УК РФ).

Власти 14 сентября заявили о превышении предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида и хлористого водорода на севере полуострова, ввели режим чрезвычайной ситуации в Армянске и близлежащих селах.