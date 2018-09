Во время военного парада в Иране произошел теракт

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Несколько человек убиты, еще по меньшей мере 20 - получили ранения в результате теракта на военном параде в городе Ахваз на юге Ирана. Как сообщает Press TV, среди пострадавших — женщина и ребенок.

Неизвестные боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. По сообщениям очевидцев, они открыли огонь из парка неподалеку. Стрелявшие были одеты в военную форму, передает BBC.

Государственная телерадиокомпания "Голос Исламской республики Иран" назвала напавших террористами-такфиритами, передает агентство Mehr. Этот термин употребляется иранскими властями в отношении членов группировки ИГИЛ (запрещена в РФ — ИФ), напоминает канал "Аль-Джазира".

VIDEO: Moments after the terrorist attack in #Ahvaz, southwest of #iran. pic.twitter.com/2yVhepnVGA