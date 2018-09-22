Во время военного парада в Иране произошел теракт

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Несколько человек убиты, еще по меньшей мере 20 - получили ранения в результате теракта на военном параде в городе Ахваз на юге Ирана. Как сообщает Press TV, среди пострадавших — женщина и ребенок.

Неизвестные боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. По сообщениям очевидцев, они открыли огонь из парка неподалеку. Стрелявшие были одеты в военную форму, передает BBC.

Государственная телерадиокомпания "Голос Исламской республики Иран" назвала напавших террористами-такфиритами, передает агентство Mehr. Этот термин употребляется иранскими властями в отношении членов группировки ИГИЛ (запрещена в РФ — ИФ), напоминает канал "Аль-Джазира".

По информации агентства ISNA, на место происшествия выехали медики. По сообщениям официальных иранских СМИ, сотрудники правопорядка уничтожили четверых или пятерых боевиков, передает Press TV.

تصاویری از حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهوازhttps://t.co/Y8KIdxlpE4 pic.twitter.com/Qt0NPsXyVx — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) September 22, 2018

Военный парад в Ахвазе был приурочен к памятной дате — дню начала Ирано-иракской войны 1980-1988 гг., передает канал "Аль-Джазира".