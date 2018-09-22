Рогозин назвал дату посадки марсохода российско-европейской миссии на Марс

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российско-европейская миссия "ЭкзоМарс" отправится к Марсу в июле 2020 года, в марте 2021 года российский модуль должен посадить на планету европейский марсоход, сообщает в своем твиттере глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Все участники научно-производственной кооперации по российско-европейскому проекту ЭКЗОМАРС подтвердили, что из графика работ не выбиваются. Миссия на Марс стартует 25 июля 2020 года", - сообщил Рогозин.

По словам главы "Роскосмоса", 19 марта 2021 года российский десантный модуль "должен нежно посадить европейский марсоход на Красную планету".

Все участники научно-производственной кооперации по российско-европейскому проекту ЭКЗОМАРС подтвердили, что из графика работ не выбиваются. Миссия на Марс стартует 25.07.20.

19.03. 2021 г. российский десантный модуль должен нежно посадить европейский марсоход на красную планету pic.twitter.com/x8N6D6mthA — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 22 сентября 2018 г.

Как сообщалось, вторая международная миссия "ЭкзоМарс" отправится к Красной планете летом 2020 года с российского космодрома Байконур. Для ее доставки будет использоваться российская ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".

"ЭкзоМарс - 2020" - второй этап российско-европейской миссии "ЭкзоМарс". В ходе первого этапа к Марсу в 2016 году на ракете "Протон-М" запустили европейский орбитальный модуль Trace Gas Orbiter с двумя российскими приборами и посадочный аппарат Schiaparelli, который разбился при посадке 19 октября 2016 года.

Этап 2020 года предполагает более широкое участие российской стороны. Российская посадочная платформа, окончательная сборка которой ведется подмосковным НПО им. Лавочкина, будет оборудована 11 российскими и двумя европейскими научными приборами. Через несколько дней после посадки с нее съедет европейский марсоход, на котором также будет два российских прибора.