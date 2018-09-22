Разведка США сообщила о неспособности страны после 2024 года к перехвату ракет "Булава"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Межконтинентальные баллистические ракеты "Булава", стоящие на вооружении новейших российских стратегических атомных подводных лодок класса "Борей", к 2024 году будут оснащены гиперзвуковыми ядерными блоками, которые не сможет перехватывать американская система ПРО, сообщил американский телеканал CNBC, ссылаясь на источник, знакомый с докладом американской разведки.

По данным анонимного источника, к этому времени каждая из имеющихся и планируемых к вводу в строй восьми подлодок класса "Борей" с 16 пусковым установками будет способна нанести удар межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", боевая часть которых будет оснащена 10 гиперзвуковыми маневрирующими ядерными блоками индивидуального наведения.

Маневрирующие боевые блоки в составе моноблочных и разделяющихся головных частей российских МБР обессмысливают создаваемую США систему глобальной ПРО и являются козырем, который в последний момент может резко изменить правила игры и принудить американцев к компромиссу, отмечает телеканал.

По данным американской разведки, мощность каждого гиперзвукового маневрирующего блока будет составлять от 100 до 150 килотонн, что более чем в 10 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. При этом скорость такого гиперзвукового блока, способного менять траекторию полета по высоте и курсу, будет достигать 5-6 Маха.

По заявлению американского военного командования, в настоящий момент США не могут ничего противопоставить этой перспективной угрозе и будут вынуждены полагаться только на имеющиеся в арсенале средства сдерживания. "У нас нет какой-либо защиты, которая могла бы противостоять применению такого оружия против нас", - заявил командующий Стратегическим командованием США генерал ВВС Джон Хайтен, выступая в марте в сенатском комитете по вооруженным силам.

Как сообщалось, в мае этого года российский подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" (головной корабль проекта 955 "Борей" - ИФ) произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Подобные испытания проводились также летом 2017 года.