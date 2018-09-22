Разведка США сообщила о неспособности страны после 2024 года к перехвату ракет "Булава"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Межконтинентальные баллистические ракеты "Булава", стоящие на вооружении новейших российских стратегических атомных подводных лодок класса "Борей", к 2024 году будут оснащены гиперзвуковыми ядерными блоками, которые не сможет перехватывать американская система ПРО, сообщил американский телеканал CNBC, ссылаясь на источник, знакомый с докладом американской разведки.
По данным анонимного источника, к этому времени каждая из имеющихся и планируемых к вводу в строй восьми подлодок класса "Борей" с 16 пусковым установками будет способна нанести удар межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", боевая часть которых будет оснащена 10 гиперзвуковыми маневрирующими ядерными блоками индивидуального наведения.
Маневрирующие боевые блоки в составе моноблочных и разделяющихся головных частей российских МБР обессмысливают создаваемую США систему глобальной ПРО и являются козырем, который в последний момент может резко изменить правила игры и принудить американцев к компромиссу, отмечает телеканал.
По данным американской разведки, мощность каждого гиперзвукового маневрирующего блока будет составлять от 100 до 150 килотонн, что более чем в 10 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. При этом скорость такого гиперзвукового блока, способного менять траекторию полета по высоте и курсу, будет достигать 5-6 Маха.
По заявлению американского военного командования, в настоящий момент США не могут ничего противопоставить этой перспективной угрозе и будут вынуждены полагаться только на имеющиеся в арсенале средства сдерживания. "У нас нет какой-либо защиты, которая могла бы противостоять применению такого оружия против нас", - заявил командующий Стратегическим командованием США генерал ВВС Джон Хайтен, выступая в марте в сенатском комитете по вооруженным силам.
Как сообщалось, в мае этого года российский подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" (головной корабль проекта 955 "Борей" - ИФ) произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Подобные испытания проводились также летом 2017 года.
Р30 3М30 "Булава" (РСМ-56 - для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) - новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения перспективных атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта "Борей".
Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения. "Булава" составит основу перспективной группировки Стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов.