Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о сокращении стажа для досрочного выхода на пенсию

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в понедельник рекомендовал принять поправки группы депутатов от "Единой России" к законопроекту об изменении пенсионной системы, в том числе о сокращении стажа, необходимого для досрочного выхода на пенсию, говорится в сообщении пресс-службы фракции "Единая Россия".

"Поправка предусматривает сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию, на три года, соответственно для мужчин с 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет", - сказал первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев на заседании комитета.

Еще одна поправка единороссов вносит уточнение, которое позволяет чернобыльцам, северянам и госслужащим получать пенсию по старости досрочно с учетом их оснований.

"Нынешняя редакция предполагала увеличение срока, но мы считаем, что это было технической ошибкой", - сказал он.

По его словам, часть поправок посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

"Предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты, и есть возможность прибавлять накопительную пенсию к общей пенсии. Кроме всего прочего, мы закрепляем право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте", - сказал Исаев.

Также поддержана поправка, посвященная вопросу индексации пенсий неработающим пенсионерам, она вносит технические уточнения и направлена на то, чтобы люди, которые прекращают работу, получали полную индексацию пенсии за прошедший период.

Также единороссы предложили поправки, касающиеся информационного обмена. Изменения предлагают дать возможность Пенсионному фонду предоставлять необходимую информацию для органов государственной власти субъектов Федерации, федеральных органов и органов местного самоуправления, а также для работодателей для получения льгот лицами предпенсионного возраста.

"То есть сообщать, для какой категории, когда наступает этот возраст. Это коррелируется с законами, которые принимаются в субъектах Федерации, и с решением, которое мы только что приняли по вопросу о том, как работодатель должен предоставлять лицам предпенсионного возраста возможность диспансеризации: раз в год в течение двух дней за пять лет до наступления пенсионного возраста. Не все работодатели знают, когда у работников наступает право на пенсию, поэтому такой информационный обмен мы закрепляем", - сказал Исаев.