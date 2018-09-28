Главные новости
В миреВ Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой странеСпортСМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у АбрамовичаЭкономикаЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам
В России Отравление Сергея Скрипаля

Бывший командир Чепиги прокомментировал расследование о нем

Военнослужащий усомнился, что полковника и Героя России отправили на отравление Сергея Скрипаля

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бывший командир курсанта Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолия Чепиги не поверил в версию британских СМИ о причастности его подопечного к инциденту в Солсбери, назвав ее "бредом".

В среду проект Bellingcat и издание The Insider сообщили, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.

По информации Insider, Анатолий Чепига родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка Амурской области, окончил ДВОКУ и отправился служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ.

"Группу, в которой был Чепига, я не набирал. У нас были эксперименты в училище и одни обучались пять лет, другие четыре года. В 1999 году я выпустил свой батальон, а командир другого батальона, где был Чепига, ушел, поэтому я принял их с третьего курса и довел до выпуска в 2001 году. Сами понимаете, у меня было много курсантов, со многими встречаемся, но Чепигу сразу не вспомнил", - сказал Александр Боржко, который возглавляет также региональное отделение ДОСААФ.

"Мне сложно представить, чтобы полковника и Героя России отправили на такое задание. Это все равно, что меня, танкиста, отправить на задание угнать вертолет. Это какой-то бред", - считает Боржко.

В РоссииКремль не нашел в списках Героев России полковника ЧепигиЧитать подробнее

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее в пятницу, что в Кремле сомневаются в достоверности публикаций о виновных в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и заявляют, что правоохранительные органы РФ могут подключиться к расследованию этого инцидента, только получив соответствующие материалы из компетентных структур Великобритании.

"Ведутся разные расследования, их ведут журналисты, общественные организации, какие-то иные структуры. Мы не знаем, насколько они достоверны, на чем они основаны. Вся дискуссия ведется вокруг сообщений СМИ и сообщений о неких результатах неких расследований неких организаций", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Петрова и Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее было заявлено, что Боширов в действительности является Героем России Чепигой.

В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Руслан Боширов, Анатолий Чепига

Новости по теме

В России
Суд в Махачкале арестовал брата Рамазана АбдулатиповаСуд в Махачкале арестовал брата Рамазана Абдулатипова
Он подозревается в участии в организованном преступном сообществе, где за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидностьПодробнее
 В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"
Дмитрий Песков подчеркнул, что администрация президента не хочет дискутировать о расследовании со СМИПодробнее
 Бывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы РосморречфлотаБывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы Росморречфлота
Ранее сообщалось, что экс-кандидат может стать замминистра транспортаПодробнее
 В Госдуме предложили законодательно запретить в школах газировку и чипсыВ Госдуме предложили законодательно запретить в школах газировку и чипсы
Комитет по охране здоровья ратует за пополнение ассортимента столовых фруктами, овощами и молочными продуктамиПодробнее
В результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человекаВ результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человека
Молодые люди скончались от полученных термических ожоговПодробнее
 В России собрались изменить формулу расчета пенсийВ России собрались изменить формулу расчета пенсий
Возможно, балльная формула, зависящая от трудового стажа, будет отмененаПодробнее
 Суд освободил из СИЗО всех трех сестер ХачатурянСуд освободил из СИЗО всех трех сестер Хачатурян
Им избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действияПодробнее
 Кремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-ЧепигеКремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-Чепиге
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из данных, которые озвучили сами граждане РФ и президентПодробнее
 Суд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗОСуд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗО
О замене ареста на более мягкую меру пресечения суд попросило следствиеПодробнее
 Против челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапсаПротив челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапса
В городе уже ввели режим ЧС из-за мусорных заваловПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Фотохроника 26 сентября8 фото
26 сентября
Фотохроника 26 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой странеСпортСМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у АбрамовичаЭкономикаЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картамВ РоссииВ Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"В РоссииВ России собрались изменить формулу расчета пенсийВ РоссииВ результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человека

В США впервые разбился новейший истребитель F-35

Стоимость упавшего самолета оценивается в $115,5 млн Подробнее

Facebook нашла уязвимость, открывавшую доступ к данным 50 млн аккаунтов соцсети

Facebook нашла уязвимость, открывавшую доступ к данным 50 млн аккаунтов соцсетиВ компании считают, что хакеры могли получить данные благодаря ошибке в функции просмотра страницы от имени других пользователей Подробнее

Пропавшая уральская журналистка нашлась

С ней все в порядке Подробнее

Что произошло за день: пятница, 28 сентября

Кремле прокомментировал последние публикации по "делу Скрипалей", Сирия вслед за С-300 попросила С-400, Загитова установила сразу три рекорда Подробнее

Бывший командир Чепиги прокомментировал расследование о нем

Военнослужащий усомнился, что полковника и Героя России отправили на отравление Сергея Скрипаля Подробнее

Сборная России победила Перу на Всемирной шахматной олимпиаде

Женская команда страны нанесла поражение Германии Подробнее

США попытаются отобрать у Huawei проект интернет-сети в Папуа - Новой Гвинее

"Роснефть" и "Сахалин-1" урегулировали вне суда спор о перетоках нефти

По данным источника, консорциум "Сахалин-1" согласился выплатить "Роснефти" $230 млн Подробнее

Рубль ускорил рост к бивалютной корзине вечером в пятницу

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');