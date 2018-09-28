Бывший командир Чепиги прокомментировал расследование о нем

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бывший командир курсанта Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолия Чепиги не поверил в версию британских СМИ о причастности его подопечного к инциденту в Солсбери, назвав ее "бредом".

В среду проект Bellingcat и издание The Insider сообщили, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.

По информации Insider, Анатолий Чепига родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка Амурской области, окончил ДВОКУ и отправился служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ.

"Группу, в которой был Чепига, я не набирал. У нас были эксперименты в училище и одни обучались пять лет, другие четыре года. В 1999 году я выпустил свой батальон, а командир другого батальона, где был Чепига, ушел, поэтому я принял их с третьего курса и довел до выпуска в 2001 году. Сами понимаете, у меня было много курсантов, со многими встречаемся, но Чепигу сразу не вспомнил", - сказал Александр Боржко, который возглавляет также региональное отделение ДОСААФ.

"Мне сложно представить, чтобы полковника и Героя России отправили на такое задание. Это все равно, что меня, танкиста, отправить на задание угнать вертолет. Это какой-то бред", - считает Боржко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее в пятницу, что в Кремле сомневаются в достоверности публикаций о виновных в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и заявляют, что правоохранительные органы РФ могут подключиться к расследованию этого инцидента, только получив соответствующие материалы из компетентных структур Великобритании.

"Ведутся разные расследования, их ведут журналисты, общественные организации, какие-то иные структуры. Мы не знаем, насколько они достоверны, на чем они основаны. Вся дискуссия ведется вокруг сообщений СМИ и сообщений о неких результатах неких расследований неких организаций", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Петрова и Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее было заявлено, что Боширов в действительности является Героем России Чепигой.

В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.