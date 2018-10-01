Лондонское кладбище заподозрили в осквернении могил для освобождения мест под новые

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Лондонская полиция начала расследование после обнаружения на частном кладбище Тоттенхэм Парк выкопанных человеческих останков, которые, по мнению активистов, могут свидетельствовать о том, что администрация незаконно выкапывает старые могилы, чтобы справиться с нехваткой мест для новых захоронений, сообщает в понедельник газета The Guardian.

Останки, часть из которых уже официально атрибутирована как человеческие, нашли участники кампании, которая подозревает кладбище в их извлечении без разрешения, полагая, что таким образом оно решает актуальную для всей страны проблему нехватки мест под новые могилы.

Открытое в 1912 году кладбище Тоттенхэм Парк принадлежит базирующейся в Эссексе компании, которая также управляет еще двумя частными кладбищами в Лондоне. Стоимость участка под захоронение у нее доходит до 4,1 тыс. фунтов.

Кладбище, о котором пишет The Guardian, является одним из самых больших мест захоронения представителей турецкой и киприотской диаспор в Великобритании, его часть является мусульманским кладбищем. Издание отмечает, что сейчас в Великобритании кремируют четырех из пяти умерших, но спрос под захоронение в земле сохраняется у мусульман, которым такой способ погребения предписывают религиозные традиции.