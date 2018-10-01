На Урале начали собирать деньги для депутата Госдумы Ганзи, которой не хватает зарплаты

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Благотворительный фонд "Человечек" в Екатеринбурге организовал сбор средств для депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзи, которая пожаловалась на низкую зарплату.

"Просим помощи в сборе денежных средств для депутата Государственной думы. Вера Ганзя попала в затруднительное положение, ей не хватает заработной платы <...> В настоящий момент средняя зарплата депутата составляет около 380 тыс. рублей, естественно, что это капля в море при нынешней сложной экономической ситуации", - сообщается на сайте фонда.

На данный момент фонд собрал 1,6 тыс. рублей из планируемых 380 тыс. рублей.

По данным СМИ, Ганзя ранее заявила, что ей не хватает зарплаты в связи с представительскими расходами. Депутат предложила ввести оплату представительских расходов депутатам Госдумы.