Тяжкие и особо тяжкие преступления составили четверть из числа зарегистрированных в РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - С начала этого года количество тяжких и особо тяжких преступлений составило более 22% от числа всех зарегистрированных по стране, при этом количество тяжких сокращается, сообщается в эфире официального видеоканала Генпрокуратуры России.

"В целом по стране, удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений среди всех зарегистрированных составляет чуть более 22%, при этом количество тяжких сократилось на 1,6%", - заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной в эфире видеоканала.

Всего по стране с января 2018 года зарегистрировано 1 млн 329 тыс 865 преступлений, что на почти 49 тысяч меньше, чем в прошлом году.

По данным Генпрокуратуры, рост преступлений отмечен в 26 регионах, в 59 - снижение.

Так, сокращение преступности отмечается в Дальневосточном, Уральском, Сибирском, Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Западном округах. При этом увеличение числа преступлений констатируется в Северо-Кавказском административном округе.

С первого октября Генеральная прокуратура запустила собственный информационно-коммуникационный сервис "ЭФИР" с эксклюзивным контентом.

В надзорном ведомстве отметили, что в сервисе предусмотрены возможности общения в интерактивном чате, а также ответы на звонки зрителей. Кроме того, уверены в Генпрокуратуре, "ЭФИР" "станет прорывом в плане профилактики нарушений законодательства, правового просвещения и укрепления правового сознания в обществе".