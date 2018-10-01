ФСИН сообщила о наказании виновника издевательств над заключенными в омской колонии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Видеозаписи издевательств над заключенными в омской колонии №7, попавшие накануне в СМИ, относятся к 2015-2016 годам, виновный в этом сотрудник ИК уже осужден, сообщила пресс-служба управления федеральной службы исполнения наказаний по Омской области.

"Бывший сотрудник ИК-7 Василий Трофимов приговорен Советским районным судом города Омска к двум годам лишения свободы в колонии общего режима", - уточняет пресс-служба регионального УФСИН.

Управление также отметило, что в ведомстве создана комиссия по проведению проверок организации несения службы, которая работает во всех исправительных колониях и следственных изоляторах УФСИН России по Омской области.

Накануне местные СМИ опубликовали видеозапись жестокого обращения с заключенными омской исправительной колонии №7. Также сообщалось о жалобах заключенных на неприемлемые условия содержания, озвученные их адвокатами. В пятницу региональная прокуратура объявила, что проводит по данным фактами проверку. Однако в областном управлении ФСИН агентству "Интерфакс" уточнили, что и федеральный центр, и органы предварительного следствия уже проверили организацию работы омских колоний.

"Рассмотренные материалы не подтвердились фактами, органами следствия вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел за неимением состава преступления", - отметили в управлении.

Также со ссылкой на следственное управление СКР по Омской области ранее сообщалось, что инспектор отдела безопасности омской исправительной колонии №7 стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. На протяжении 2015-2016 годов он руководил группой осужденных, которые избивали "новичков" в колонии. В сентябре 32-летний инспектор был приговорен к двум годам колонии общего режима.