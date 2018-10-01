Похищенный табун лошадей вернули жителям бурятского села в Иркутской области

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Полицейские вернули жителям села в Усть-Ордынском бурятском округе Иркутской области похищенный у них табун из 26 лошадей, сообщила в понедельник пресс-служба МВД России.

"Жители одного из сел обратились к участковому уполномоченному полиции с жалобой, что пропали их лошади, которые паслись на полях. Потерпевшие предположили, что животные могли быть похищены. По предварительным подсчетам ущерб составил 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Полицейские на автодороге Иркутск - Качуг остановили грузовой автомобиль, в котором перевозились лошади, похожие по описанию на пропавших у сельчан.

"Находящиеся в машине граждане одного из государств ближнего зарубежья заявили о покупке животных, однако никаких документов на них представить не смогли", - отмечается в сообщении.

По подозрению в похищении лошадей задержаны трое ранее судимых жителей Усть-Ордынского округа.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража организованной группой в особо крупном размере).

"В настоящее время фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а 26 похищенных лошадей возвращены законным владельцам", - уточняется в пресс-релизе.