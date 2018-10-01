Чайка заявил о выгоде для Великобритании и США в хранении выведенных из РФ миллиардов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что Великобритании и США выгодно оставлять в своих экономиках "украденные и выведенные из России миллиарды долларов".

"Некоторые партнеры годами тянут с решениями и вовсе не отвечают на наши официальные запросы о выдаче и правовой помощи. В первую очередь я имею в виду Великобританию и США. Причиной здесь не всегда служит политика. Ведь этим странам выгодно, чтобы украденные и выведенные из России миллиарды долларов оставались в их экономике и не возвращались к нам в бюджет", - заявил Чайка в интервью проекту Генпрокуратуры "Эфир".

"К сожалению, ситуация на сегодняшний день именно такова: властям этих стран не важен источник происхождения средств, которые вливают в экономики Великобритании и США наши сбежавшие от уголовного преследования сограждане", - добавил генпрокурор.

Чайка отметил, что трудности при взаимодействии с правоохранительными органами других стан возникают вследствие того, что такие процессы, кроме международных актов, регулируются национальными законодательствами.

"Впрочем, носят они (трудности - ИФ), к сожалению, не всегда правовой характер, а порой и просто иной характер. Так, обычных преступников наши партнеры выдают за жертв политических репрессий и на этом основании отказывают в экстрадиции", - пояснил генпрокурор.

Вместе с тем, подчеркнул Чайка, Генпрокуратура РФ, со своей стороны, "рассматривает все запросы и ходатайства зарубежных коллег".

"По всем из них мы даем конкретные мотивированные ответы. Да, иногда отказываем в удовлетворении просьбы, но всегда объясняем мотивы такого решения. (...) Мы стараемся поддерживать и развивать взаимоотношения со всеми зарубежными коллегами - и нам это, безусловно, удается", - заключил генпрокурор.