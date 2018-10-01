Два рыбака утонули из-за перевернувшейся лодки в Томской области

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Два человека утонули в Оби у села Усть-Чая Томской области во время рыбалки с лодки, сообщили агентству "Интерфакс" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Колпашевского района.

"На Оби перевернулась лодка с рыбаками. Один сумел выплыть, двое утонули. Сейчас ГИМС выясняет обстоятельства инцидента", - сказал представитель ЕДДС.

По данным местных СМИ, трагедия произошла из-за того, что рыбаки переместились на один борт. Мужчины утонули, несмотря на наличие спасательных жилетов.