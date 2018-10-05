Глава Россельхознадзора усомнился в полном закрытии Петелинской птицефабрики

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Петелинская птицефабрика" (входит в группу "Черкизово"), в продукции которой Россельхознадзор нашел сальмонеллу и листерии, вряд ли приостановит работу, считает глава службы Сергей Данкверт.

"Мы не думаем, что речь идет о закрытии <...> суд не примет такого решения, потому что есть альтернативное - штраф", - сказал он журналистам в кулуарах заседания общественного совета при Россельхознадзоре.

"В "Петелинке" и вообще в "Черкизово" очень хорошая оборудованная лаборатория <...> Я скажу, что "Черкизово" достаточно серьезно относится к безопасности продукции, поэтому, я думаю, что этот вопрос будет урегулирован в рабочем порядке. Вместе с тем, обратить внимание на это нужно", - отметил он.

Глава Россельхознадзора также сообщил, что в пятницу встретится с гендиректором "Черкизово" Сергеем Михайловым. "Сегодня как раз будет Михайлов у меня обсуждать этот вопрос", - сказал он.

В среду Россельхознадзор сообщил, что в сентябре его управление по Москве, Московской и Тульской областям обратилось в суд с ходатайством о приостановке работы АО "Петелинская птицефабрика" на срок до 90 суток либо о наложении штрафа в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей.

Основанием послужило повторное выявление сальмонелл и листерий в продукции изготовителя в одном из магазинов сети ООО "Авоська-Два" (Москва). Ранее, в мае "Петелинская птицефабрика" была привлечена управлением Россельхознадзора к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 300 тысяч рублей за аналогичное правонарушение, сообщала служба.

Последняя проверка Россельхознадзора на птицефабрике проводилась в июне 2018 года, по результатам проверки отклонений не выявлено, сообщила компания.

"Черкизово" 3 октября проводила проверку на "Петелинской птицефабрике" и не выявила нарушений, сообщала компания.

Ранее Россельхознадзор выявил в работе АО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" (ЧМПЗ, также входит в ПАО "Группа Черкизово") нарушения ветеринарных норм и оштрафовал компанию суммарно на 800 тысяч рублей. Еще одно предприятие группы - "Моссельпром" - было оштрафовано на 700 тысяч рублей за наличие сальмонеллы в его продукции.

Группа "Черкизово" по итогам 2017 года является лидером по производству мяса птицы в России. По производству свинины компания занимает второе место. В группу входит семь птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов и 287 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2017 году группа "Черкизово" произвела 997,7 тыс. тонн мясной продукции против 903 тыс. тонн в 2016 году.