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"Черкизово" не нашла нарушений на Петелинской птицефабрике после жалобы Россельхознадзора

В компании заявили, что проблемы с продукцией могли возникнуть уже в магазинах из-за неправильного хранения

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово" не нашла нарушений на принадлежащей ей Петелинской птицефабрике.

"3 октября в связи со сложившейся ситуацией были проведены дополнительные исследования продукции Петелинской птицефабрики - никаких нарушений норм специалисты не выявили", - говорится в сообщении "Черкизово".

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Накануне Россельхознадзор сообщил, что обратился в суд с заявлением о приостановке работы завода или назначении штрафа в связи с повторным выявлением сальмонелл и листерий в продукции.

С учетом того, что отбор продукции осуществлялся в торговых точках, необходимо принимать во внимание условия транспортировки и температурный режим хранения в рознице - от этих показателей напрямую зависит качество продукции. Без официальных протоколов исследований и актов отбора проб невозможно провести расследование и сделать выводы, отмечается в сообщении "Черкизово".

"Руководство группы "Черкизово" в настоящее время разбирается в сложившейся ситуации, которая видится компании несколько странной, поскольку "Черкизово" не получило ни официальных документов Россельхознадзора о передаче дела в судебные органы, ни протоколов исследований продукции", - заявили в "Черкизово".

В среду Россельхознадзор сообщил, что в сентябре его управление по Москве, Московской и Тульской областям обратилось в суд с ходатайством о приостановке работы АО "Петелинская птицефабрика" на срок до 90 суток либо о наложении штрафа в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей.

Основанием послужило повторное выявление сальмонелл и листерий в продукции изготовителя в одном из магазинов сети ООО "Авоська-Два" (Москва). Ранее, в мае Петелинская птицефабрика была привлечена управлением Россельхознадзора к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 300 тысяч рублей за аналогичное правонарушение, сообщала служба.

Последняя проверка Россельхознадзора на птицефабрике проводилась в июне 2018 года, по результатам проверки отклонений не выявлено, сообщила компания. "Качество выпускаемой продукции является главным приоритетом группы. Компания уделяет большое внимание вопросам безопасности и профилактике распространения опасных инфекционных заболеваний. Общий объем инвестиций "Черкизово" в биобезопасность производственных объектов группы только за последние два года составил более 3 млрд рублей. Инфраструктура, технологии и регламенты биобезопасности на предприятиях полностью отвечают российским и международным требованиям", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Россельхознадзор выявил в работе АО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" (ЧМПЗ, также входит в ПАО "Группа Черкизово") нарушения ветеринарных норм и оштрафовал компанию суммарно на 800 тыс. рублей.

Еще одно предприятие группы - "Моссельпром" - было оштрафовано на 700 тысяч рублей за наличие сальмонеллы в его продукции.

Группа "Черкизово" по итогам 2017 года является лидером по производству мяса птицы в России. По производству свинины компания занимает второе место. В группу входят семь птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов и 287 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2017 году группа "Черкизово" произвела 997,7 тыс. тонн мясной продукции против 903 тыс. тонн в 2016 году.

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Теги: Черкизово, Россельхознадзор

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