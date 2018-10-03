Россельхознадзор через суд потребовал прекратить выпуск продукции Петелинской птицефабрики

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в сентябре обратилось в суд с заявлением о приостановлении реализации продукции птицеводства АО "Петелинская птицефабрика", входящего в группу "Черкизово".

Основанием послужило повторное выявление сальмонелл и листерий в продукции предприятия в одном из магазинов сети ООО "Авоська-Два" (Москва), говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзор ходатайствует о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении административного штрафа на юридическое лицо в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В мае АО "Петелинская птицефабрика" уже было привлечено управлением Россельхознадзора за аналогичное правонарушение к ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Ранее Россельхознадзор выявил в работе АО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" (ЧМПЗ, также входит в ПАО "Группа Черкизово") нарушения ветеринарных норм и оштрафовал компанию суммарно на 800 тысяч рублей.

Еще одно предприятие группы - "Моссельпром" - было оштрафован на 700 тысяч рублей за наличие сальмонеллы в его продукции.