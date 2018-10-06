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Культура

Ушла из жизни Монсеррат Кабалье

По данным СМИ, знаменитая оперная певица скончалась в Барселоне в возрасте 85 лет

Ушла из жизни Монсеррат Кабалье
Монсеррат Кабалье
Фото: Reuters

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье ушла из жизни в Барселоне в возрасте 85 лет, сообщает в субботу газета El Pais.

По данным издания, Кабалье скончалась в больнице Сан-Пау ранним утром в субботу.

Певицу госпитализировали в середине сентября из-за проблем с желчным пузырем.

Ожидается, что похороны Кабалье состоятся в понедельник 8 октября. В воскресенье 7 октября в 14:00 по местному времени состоится поминальная служба.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Испания "потеряла великого посланника нашей страны, сопрано, которое признал весь мир". "Монсеррат Кабалье, ее голос, ее нежность всегда будут с нами", - написал он в твиттере.

Монсеррат Кабалье родилась 12 апреля 1933 в Барселоне. Она обучалась в консерватории при барселонском театре Лисео и окончила обучение в 1954 году.

Международная известность пришла к Кабалье в 1965 году, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую певицу в партии Лукреции Борджии в одноимённой опере Гаэтано Доницетти (концертное исполнение в "Карнеги-холле" ). Триумф Кабалье был столь велик, что публика устроила певице 20-минутную овацию.

Репертуар Кабалье составлял 88 ролей и около 800 камерных произведений. За весь период карьеры исполняла самые разнообразные партии - от Памины до Изольды, от Донны Эльвиры до Турандот.

Она также записала совместный альбом с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри - Barcelona. Заглавная песня, посвящённая родному городу Кабалье - Барселоне, стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 года, проходивших в столице Каталонии.

Среди выдающихся вокальных достижений Кабалье: партия Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини, партия Имоджене в опере Винченцо Беллини "Пират", партия королевы Елизаветы в опере Гаэтано Доницетти "Роберто Деверё", партия Леоноры в "Трубадуре" Джузеппе Верди.

Певица активно занимается благотворительностью. Она - Почетный посол ООН и посол доброй воли ЮНЕСКО. Учредила фонд помощи больным детям под эгидой ЮНЕСКО.

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Теги: Монсеррат Кабалье, Испания, Барселона
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