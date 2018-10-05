Ингушские парламентарии потребовали повторного голосования по соглашению о границе с Чечней

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Некоторые депутаты Народного собрания Ингушетии в пятницу высказались за проведение повторного голосования по вопросу об утверждении соглашения о границе с Чечней.

"Счетная комиссия сфальсифицировала результаты голосования. Не был утвержден протокол счетной комиссии по результатам тайного голосования. В связи с этим и существующим нарушением регламента Народного собрания обращаемся к исполняющему обязанности спикера Якубу Картоеву провести 5 октября повторное внеочередное заседание и поставить на повестку дня вопрос об аннулировании итогов голосования в связи с фальсификацией бюллетеней", - сообщил депутат Закрий Мамилов на митинге, выступая, по его словам, от имени ряда своих коллег.

Участники акции протеста в центра Магаса также потребовали вынести вопрос об утверждении соглашения на республиканский референдум.

"Необдуманные действия властей могут привести к тяжелым последствиям для населения республики и оказать негативное влияние на процесс гармонизации межнациональных отношений на Северном Кавказе", - говорится в заявлении участников митинга, озвученном одним из организаторов.

На центральной площади Магаса, по подсчетам очевидцев, сейчас находится несколько тысяч человек.