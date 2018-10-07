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На Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его повреждения

Ранее в бытовом отсеке корабля обнаружили отверстие, наблюдалась утечка воздуха, космонавты решили проблему, закрыв его заплатками

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Частицы пыли с корабля "Союз МС-09" помогут установить происхождение отверстия в стенке бытового отсека.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре, на вернувшемся в четверг корабле "Союзе МС-08" на Землю доставлены соответствующие образцы.

"Были возвращены пылефильтр и пробы, взятые на станции космонавтами в бытовом отсеке "Союза МС-09" в рамках расследования просверленного отверстия. Они помогут установить обстоятельства появления отверстия", - сказал он.

В России"Роскосмос" заверил в отсутствии угрозы возвращению экипажа "Союза" в декабреЧитать подробнее

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

В НАСА, в свою очередь, заявили, что выводы "Роскосмоса" "не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом".

Специалисты "Роскосмоса" и НАСА совместно расследуют этот инцидент, чтобы установить его причины.

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Теги: МКС, Союз, Байконур

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