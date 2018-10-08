Первый в РФ частный пригородный ж/д перевозчик признан банкротом

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Саратовской области признал банкротом первого в России частного пригородного железнодорожного перевозчика - ООО "Межрегиональная пассажирская компания" (МРПК, Саратов). В компании введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев, говорится в картотеке арбитражных дел.

Как следует из материалов, опубликованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве ("Федресурс", fedresurs.ru), общий размер задолженности МРПК перед РЖД составляет 104,7 млн рублей. Долг сформировался в 2015 году из-за неуплаты арендных платежей за подвижной железнодорожный состав - электрички.

РЖД добивались банкротства МРПК с осени 2016 года. Первоначально препятствием для начала процедуры банкротства суд первой инстанции посчитал то, что МРПК как железнодорожная компания является субъектом естественных монополий, и процедура банкротства в отношении него возможна только после исчерпания мер по взысканию долга в рамках исполнительного производства.

РЖД представили суду постановление службы судебных приставов об окончании исполнительного производства "в связи с невозможностью установления имущества должника", но первая инстанция заявление отклонила. Однако Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным требование РЖД и в ноябре 2017 года ввел в МРПК процедуру наблюдения.

Судьба компании

МРПК была учреждена в 2009 году. Компания стала первым в России частным пригородным перевозчиком на железнодорожном транспорте, в 2010 году получила соответствующую лицензию, в 2011 году начала перевозки на пяти маршрутах. Владельцем до июля 2016 года являлся Сергей Смолянский, бывший маркетолог пассажирского отдела крупнейшего в России оператора электричек - ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания". Сейчас, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", МРПК принадлежит Павлу Кожину.

В 2011-2014 годах МРПК наращивала выручку, а в 2014 году она составила 99 млн рублей, чистая прибыль - 1,11 млн рублей. Но в 2015 году выручка компании снизилась до 63,6 млн рублей, компания показала чистый убыток в 19,8 млн рублей. На конец 2015 года, согласно бухгалтерскому балансу, капитал и резервы МРПК имели отрицательную величину в размере 25,7 млн рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", МРПК не сдает бухгалтерскую отчетность более года, имеет задолженность по уплате налогов и отсутствует по юридическому адресу.

В РЖД положительные финансовые результаты МРПК связывали с тем, что оператор работал на самых прибыльных маршрутах при более активном покрытии убытков областью по сравнению с тем, как шли расчеты с основным пригородным перевозчиком - АО "Саратовская пригородная пассажирская компания", одним из совладельцев которой являются РЖД.

Смолянский владеет ООО "Региональной транспортной компанией" (РТК, зарегистрирована в 2013 году), которая выступает совладельцем пригородных пассажирских компаний в Кирове, Белгороде, Пензе, Тамбове и Ульяновске. Ранее сообщалось о планах ряда из этих регионов развивать пригородное железнодорожное сообщение как альтернативу работающим в них перевозчикам, совладельцами которых являются РЖД и регионы. По данным "СПАРК-Интерфакс", в настоящее время три из пяти упомянутых региональных пригородных компаний (кроме Тамбова и Ульяновска - ИФ) находятся в стадии ликвидации.