Четыре человека погибли в автоаварии в Крыму

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль попал в дорожную аварию в Бахчисарайском районе Крыма в субботу поздно вечером, четыре человека погибли, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по республике Крым.

"По предварительной информации, между селами Табачное и Вилино автомобиль Volkswagen на затяжном спуске вылетел с трассы, врезался в препятствие и опрокинулся. В салоне находились пять человек: четыре погибли, еще один получил телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия.